Августовское падение казахстанского авторынка составило 2%

По информации, предоставленной пресс-службой «Казахстанского автомобильного союза», в августе 2024 года в Казахстане было продано 17 829 новых легковых и коммерческих автомобилей. Этот показатель на 2,1% ниже, чем в прошлом году.

Отмечается, что негативная динамика на автомобильном рынке Казахстана сохраняется уже пять месяцев подряд. Августовский объем продаж также уступает июльскому на 2,2%.

По итогам августа, лидером автомобильного рынка в Казахстане остается компания Hyundai, которая реализовала 4 367 автомобилей (-5,1% по сравнению с августом 2023 года). На втором месте находится Chevrolet, продажи которой снизились на 28% до 2 403 машин. Третью позицию занимает Kia – было продано 1 646 машин (-3,9%). За ней следует Chery с показателем в 1 229 единиц (-27,4%). Закрывает топ-5 лидеров JAC, чьи продажи составили 1 035 автомобилей (+18,4%).

Если рассматривать данные за восемь месяцев текущего года, то за этот период в Казахстане было реализовано 119 225 автомобилей. Этот объем незначительно уменьшился всего на 0,9% по сравнению с январем – августом 2023 года.