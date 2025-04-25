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Исаак Кауэлл: Ньюи игнорирует совещания и не отвечает на электронные письма

Meta-описание: Руководитель Aston Martin раскрыл детали работы Эдриана Ньюи над машиной 2026 года: конструктор свободен от административных обязанностей, сосредотачивается на проектировании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.04.2025, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Aston Martin Энди Кауэлл поделился интересными деталями о работе Эдриана Ньюи на базе в Сильверстоуне. По его словам, Ньюи полностью освобожден от рутины административной работы, чтобы сосредоточиться исключительно на разработке гоночного болида на 2026 год.

Эндли Кауэлл отметил: «Эдриан Ньюи - один из самых талантливых конструкторов в мире автоспорта. С самого начала мы обеспечили ему комфортные условия труда. Он принимал участие во всех совещаниях по новым правилам и концепциям, над которыми мы работаем. Мы четко оговорили сроки предоставления чертежей и расчетов для начала создания болида на 2026 год».

«Эдриан сразу же приступил к работе с инженерами, начиная с набросков на доске. В настоящее время он активно занят проектированием ключевых элементов будущего болида. Большая часть его времени уходит на работу на базе, именно там мы постоянно видим Ньюи в деле».

«У него собственный кабинет. Все сотрудники, проходя мимо, могут увидеть, как он неустанно работает над проектом на своей доске. Он не участвует во встречах и не отвлекается на электронные письма. Его усердие направлено на создание быстрого болида, и мы все его в этом поддерживаем».

«Эдриан на 100% сосредоточен на разработке гоночного болида на 2026 год и не отвлекается на текущий сезон».

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