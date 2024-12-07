Карлос Сайнс: У нас нет чего терять завтра

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби сузили перспективы Ferrari в борьбе за Кубок конструкторов. McLaren опережает Скудерию на 21 очко, а лучшая стартовая позиция итальянской команды на заключительной гонке сезона – третье место, которое досталось Карлосу Сайнсу.

Шарля Леклера лишили лучшего времени во второй части квалификации из-за превышения пределов трассы, и он опустился на четырнадцатую позицию. Кроме того, он ещё потеряет места на старте из-за неожиданной замены энергетического накопителя.

Карлос Сайнс (3-е место): «Мы сделали значительный прогресс за выходные. McLaren всегда был ведущим на протяжении всех сессий. Мы уступаем им на две-три десятые. Я провел отличные круги в первой и второй частях, но в заключительной части они немного вырвались вперед, объединив все составляющие».

«Гонка завтра, и мы сделаем все возможное, чтобы побороться за победу и улучшить ситуацию. Я дам все от себя. Сегодня я отдался на все сто, чтобы обеспечить себе лучшие шансы на гонку, ведь это последний шанс на победу или подиум на некоторое время».

«В то же время я наслаждаюсь этим уик-эндом. Завтра буду на пределе, потому что у нас нет ничего для проигрыша».

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