Карлос Сайнс: Я уже гляжу в будущее

Карлос Сайнс завершил свой последний заезд за Ferrari на втором месте, продемонстрировав всю свою преданность команде…

В интервью ему был задан вопрос о значимости для него пьедестала в последней гонке за Ferrari. Гонщик признал, что у него смешанные чувства. Хотя команда приехала на этот этап с надеждой на победу в Кубке конструкторов, машины McLaren оказались очень быстрыми, а Ландо Норрис не допустил ни одной ошибки. Сайнс поздравил соперников с заслуженной победой.

Гонщик отметил, что он и его напарник Шарль Леклер отдали все силы на этом уик-энде, пытаясь выжать максимум из болида. Сайнс признал, что у них не было шансов догнать McLaren перед пит-стопом, так как соперники были быстрее на одну-две десятых.

Сайнс поделился, что покидая кокпит SF24 в последний раз, он чувствовал смешанные эмоции. Он отметил, что старался сконцентрироваться на гонке, не думая о прощании с командой. После финиша у него возникло горько-сладкое чувство.

В ближайшие дни Карлос сядет за руль Williams на тестах. Он поделился, что уже готов начать новую главу в карьере и вспомнить особенности работы с новой машиной.

Гонщика также спросили, как он управляет своими эмоциями. Сайнс ответил, что моменты прощания с Ferrari были для него эмоциональными, но он старался скрыть свои чувства, фокусируясь исключительно на гонке.

Сайнс выразил уверенность в том, что поможет Williams вернуться к борьбе за подиумы. Он подчеркнул, что целью команды является борьба за высокие места и пьедесталы, и он готов активно внести свой вклад в это стремление.

Гонщик подчеркнул, что его мотивирует помогать команде становиться лучше и двигаться вперед. Сайнс подчеркнул, что он не может точно предсказать, сколько времени потребуется Williams для возвращения в топ-5, но он готов принять вызов и побороться за успех вместе с командой.