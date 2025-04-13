Карлос Сайнс: Мне нравится, как мы движемся вперед

Во время квалификации в Гран При Бахрейна Карлос Сайнс продемонстрировал отличную форму, опередив напарника по команде и стартуя с восьмой позиции. Важно отметить, что он оказался единственным гонщиком Williams, кто смог пройти в финальную часть квалификации.

Сам Карлос Сайнс отметил, что рад достигнутому прогрессу, но при этом несколько сдержан в своих эмоциях. Согласно его словам, он доволен шагами, которые делает команда, и готов продолжать упорно работать над улучшением результатов.

Гонщик подчеркнул, что каждая трасса требует особого подхода, и не стоит расслабляться после успешной квалификации, так как важно постоянно развиваться и двигаться вперед.

В свою очередь, Алекс Элбон, занявший 15-ю позицию, рассказал о проблемах, возникших во время квалификации. Он отметил, что из-за задержек на пит-лейне не смог разогреть резину, что повлияло на его результаты.

Несмотря на сложности в квалификации, гонщик уверен в возможности своей машины на гонке. Он подчеркнул, что их болид имеет хорошие скоростные характеристики, что может помочь в обгоне на трассе. Алекс уверен, что у команды есть шанс на заработок очков, и намерен полностью сосредоточиться на гонке, чтобы исправить положение после неудач в квалификации.