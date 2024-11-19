Карлос Сайнс: Некоторые решения до сих пор мне непонятны

Важные трансферы ожидаются в мире Формулы-1 в следующем сезоне. Известный пилот Льюис Хэмилтон присоединится к команде Ferrari, заменив Карлоса Сайнса. В свою очередь, испанский гонщик перейдет в Williams. По словам Сайнса, он пытался заключить контракт с Red Bull и Mercedes, но обе команды отказались, и причины этого остаются загадкой.

«Сейчас я уже обрёл душевный покой и верю, что все происходит по какой-то причине, - отметил Карлос Сайнс. - Возможно, что-то лучшее ждет меня в будущем».

В прошлом году Сайнс испытывал разочарование из-за отказа команд, и он признается в том, что не всегда понимает принимаемые решения. Однако сейчас он сосредоточен на новом этапе своей карьеры в Williams и готов к более серьезным вызовам.

«Я хочу отплатить команде за их веру в меня, за поддержку и предложение присоединиться к ним, - подчеркнул гонщик. - Мы вместе сможем добиться отличных результатов, и я не могу дождаться начала совместной работы».