Главная Новости Ferrari Карлос Сайнс: Я рад заинтересованности Williams
Новости

Карлос Сайнс: Я рад заинтересованности Williams

В свежих новостях из мира Формулы 1! Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз заявил, что планирует подписать контракт с пилотом Карлосом Сайнсом, однако окончательное решение зависит исключительно от самого гонщика.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.06.2024, 18:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В свежих новостях из мира Формулы 1! Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз заявил, что планирует подписать контракт с пилотом Карлосом Сайнсом, однако окончательное решение зависит исключительно от самого гонщика. Ваулз выразил открытую заинтересованность в сотрудничестве с испанским пилотом.

Попросив Карлоса прокомментировать возможное сотрудничество, Сайнс отметил, что на данный момент он ещё не определился с выбором команды, в которой будет выступать в сезоне 2025 года. Пилот отметил, что сосредоточен на текущих гонках, стремясь достичь успеха и побед на трассе.

«Я ценю интерес со стороны Джеймса и его добрые слова, но пока все мои мысли заняты гоночным уик-эндом и борьбой на треке за пьедесталы и победы. Для меня сложно отвлекаться на будущее, когда перед каждым уик-эндом столько работы и напряжения», – приводит Racingnews365 слова Карлоса Сайнса.

Пилот также отметил, что в скором времени планирует встретиться со своими менеджерами, чтобы тщательно обсудить все детали и принять окончательное решение о своем будущем в профессиональном спорте. На данный момент пилот ещё не принял окончательное решение по своей дальнейшей карьере.

«Неизвестно, удастся ли нам дождаться летнего перерыва для принятия решения или мы будем вынуждены определиться раньше. Пока честно говоря, я сам не знаю, какие повороты будет принимать моя карьера», – поделился своими соображениями испанский гонщик.

Источник

Карлос Сайнс-младший (42)Ferrari (125)Williams (58)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация