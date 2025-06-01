Карлос Сайнс: Ожидаемый результат.

На испанском Гран При Карлос Сайнс прервал серию в четыре гонки, когда он финишировал в первой десятке. В Барселоне он занял только четырнадцатое место, а его партнер по команде Williams, Алекс Элбон, вынужден был покинуть гонку из-за повреждений на машине.

Карлос Сайнс (14-й): «Это была сложная гонка для меня и для команды. На первом круге я повредил переднее крыло, из-за чего потерял много времени. Двигатель начал перегреваться, когда я попытался догнать соперников.

На открытой трассе машина вела себя лучше, однако в целом уик-энд прошел не так хорошо, как хотелось бы. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении всей недели и надеюсь на лучшие результаты в Канаде».

Алекс Элбон (выйти из гонки): «Я проиграл позиции еще на старте и оказался позади на первом повороте. Пилоты впереди пытались избежать столкновения, но к сожалению, мою машину задели. Потребовалась замена переднего крыла, так что нам пришлось сделать три пит-стопа. Я старался избежать инцидентов, но повреждения случились снова.

Нам нужно понять, почему у нас возникают проблемы на этой трассе. Я хочу, чтобы наша команда стала в числе лучших, поэтому важно провести тесты на подобных трассах, чтобы получить полезную информацию и улучшить машину в будущем. В целом я хорошо чувствую связь с машиной, поэтому с нетерпением жду этапа в Канаде».