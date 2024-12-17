Карлос Сайнс расстается с Ferrari

На знаменитой трассе Фьорано, принадлежащей итальянской команде Ferrari, состоялась уникальная церемония прощания. Карлос Сайнс, в присутствии своего напарника по команде Шарля Леклера и отца, поблагодарил коллектив за проделанную работу.

Молодой гонщик выехал на трассу на мощном болиде F1-75, а за рулём второй машины также оказался его отец. Стоит отметить, что опытный пилот не впервые оказался за рулём машины Формулы 1 — в 2006 году в Барселоне он испытывал на себе мощь болида Renault R25, с которым гонял Фернандо Алонсо.

Съемочная группа Ferrari задокументировала прощальное событие, и скоро видеоролик об этом необычном моменте будет доступен широкой публике.