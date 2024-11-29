Карлос Сайнс выйдет за руль Williams на день раньше.

В ближайшем будущем пилот Карлос Сайнс продолжит выступления за команду Williams. Изначально планировалось, что испанец впервые испытает болид британской команды после завершения сезона в Абу-Даби на тестах 10 декабря, однако в руководстве Williams были внесены изменения в график.

В распоряжении команды оставался один день для съемок, и поэтому решено было арендовать трассу Яс-Марина на 9 декабря, чтобы предоставить возможность Карлосу поработать с болидом. В рамках съемочного дня пилоту разрешено проехать не более 200 километров, что эквивалентно примерно 35 кругам, однако этого должно быть достаточно для настройки посадки и адаптации Сайнса к новому кокпиту.

Действующий контракт Карлоса Сайнса с Ferrari заканчивается 31 декабря, однако руководитель итальянской команды Фредерик Вассер решил освободить гонщика от обязательств заранее. Важно отметить, что во время тестов на гоночном костюме Карлоса не будет видно логотипов спонсоров Williams.