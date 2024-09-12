Карлос Сайнс: Наша борьба за титул продолжается

За восемь этапов до конца сезона команда Ferrari отстаёт от Red Bull Racing на 39 очков в борьбе за Кубок конструкторов. В четверг в Баку пилот Формулы 1 Карлос Сайнс поделился своими мыслями относительно текущей ситуации в чемпионате.

Карлос Сайнс отметил, что удивлён продолжению борьбы за титул, учитывая нестабильные выступления команды на предыдущих этапах. «Мы показали хорошие результаты в начале сезона, затем ухудшились, но сейчас снова на подъеме. Несмотря на наши трудности, мы пока продолжаем бороться за высокие места в общем зачёте», - сказал гонщик.

Пилот также подчеркнул важность стабильности в выступлениях и сплочённости команды. Сайнс отметил, что благодаря этим качествам, команда смогла заработать очки даже в сложных ситуациях, когда машина не демонстрировала самые высокие результаты. «Сотрудничество с Шарлем Леклером также играет ключевую роль. Мы всегда близки по результатам, поддерживаем друг друга и извлекаем максимум из болида», - отметил испанец.

Завершая беседу с журналистами, Карлос Сайнс пообещал постараться на гоночном уик-энде в Баку повторить успехи, достигнутые на Монце и в Монако. «Мы собираемся бороться за места на подиуме и продолжать давать бой нашим соперникам», - подвёл итог гонщик.