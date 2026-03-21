Карлос Сайнс: «Нам необходимо оставаться настроенными на позитив»
Карлос Сайнс заявил, что Williams должна сохранять позитив несмотря на неудачный старт сезона Формулы 1 и акцентировать внимание на маленьких победах.
Демид Поршнев
21.03.2026, 20:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс поделился своим мнением о ситуации, в которой оказалась команда Williams в начале сезона. По его словам, несмотря на сложности, коллектив должен сохранять оптимизм и концентрироваться на достижении «маленьких побед».

Команда Williams провела серьезную подготовку к переходу на новый технический регламент, рассчитывая улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда коллектив занял 5-е место в Кубке конструкторов. Однако старт сезона оказался неудачным: шасси FW48 оказалось слишком тяжелым, и по своим характеристикам уступает не только лидерам, но и многим командам из середины пелотона.

В прошедшем этапе в Шанхае Сайнсу удалось заработать очки, заняв 9-е место, однако этот результат был обусловлен проблемами конкурентов на трассе. Испанский гонщик отмечает, что нынешние результаты команды отражают реальное положение дел.

«Мы должны сохранять позитивный настрой, в том числе и я — если этого не делать, год покажется слишком долгим», — приводит слова Сайнса RacingNews365. «Я собираюсь сосредоточиться на достижении маленьких побед, будем вместе с командой стараться постепенно прибавлять. Ведь вполне очевидно, что машина, с которой мы проводим первую половину сезона, недостаточно быстра даже для того, чтобы в квалификациях проходить даже во вторую сессию».

Гонщик также отметил, что по его ощущениям в Китае ему удалось провести достойный круг, который мог позволить пройти во вторую часть квалификации, однако избыточный вес машины негативно сказывается на результатах. Сайнс считает, что для достижения целей команде необходимо серьёзно прибавить и продолжать напряжённую работу.

Карлос Сайнс-младший (272)Williams (436)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
