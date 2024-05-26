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Карбоновые колесные диски для Dodge Demon 170 по стоимости "однушки" в Москве

  Новый Dodge Challenger Demon 170 поражает своими характеристиками. Он обладает более чем 1000 лошадиными силами, способен преодолеть четверть мили менее чем за девять секунд и создает ускорение более 2 G.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 22:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

  Новый Dodge Challenger Demon 170 поражает своими характеристиками. Он обладает более чем 1000 лошадиными силами, способен преодолеть четверть мили менее чем за девять секунд и создает ускорение более 2 G. Но кроме этого, нельзя не обратить внимание на довольно высокие наценки, которые были замечены в течение последних нескольких месяцев.

Теперь появилась информация о еще одном поразительном факте. Те, кто заинтересован в покупке комплекта из четырех заводских колес из углеродного волокна, должны будут заплатить до 50 412 долларов или 4 522 087 рублей (без учета налогов и доставки!), если они решат купить их напрямую у компании Mopar (деталь No 68641698AB для передней части и No 68641697AA для задней части). Стоимость может варьироваться, если колеса будут приобретены у дилеров Dodge. Дополнительная оплата предусмотрена за центральную крышку.

Удивительно, но эта сумма превышает половину начальной розничной цены (96 666 долларов или 8 671 191 рубля) базовой комплектации этого автомобиля! 

Недавно мы сообщали о том, что ателье Hennessey планирует выпустить 1700-сильную версию Dodge Challenger SRT Demon. Известный тюнер из Техаса, Hennessey, намерен представить автомобиль с 1700 лошадиными силами, ожидается, что его скорость превысит даже электрический гиперкар Римак Nevera.

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