Канареечного цвета. Маленький, но мощный Suzuki Jimny, обзор от CARS.RU

Suzuki Jimny — это компактный внедорожник, который сочетает в себе стиль, функциональность и проходимость. В 2023 году модель получила ряд обновлений, которые сделали её ещё более привлекательной для покупателей.

Дизайн и цвет

Первое, что бросается в глаза при виде Suzuki Jimny, — его ярко салатовый цвет. Этот окрас придает автомобилю уникальный и запоминающийся вид. Кроме того, он отлично сочетается с дизайном внедорожника, который отличается рублеными формами и массивными колёсами.

В целом, дизайн Suzuki Jimny можно назвать классическим для внедорожников. Он имеет рамную конструкцию, короткие свесы и высокий клиренс. Это позволяет автомобилю преодолевать препятствия на бездорожье и уверенно чувствовать себя на дороге.

Широкое остекление передней полусферы представляет свободный обзор как самому водителю с пассажирами, так и наоборот, всем участникам дорожного движения на сидящих в салоне. Внутри Suzuki Jimny выглядит стильно. Салон выполнен из качественных материалов, а приборная панель и центральная консоль имеют лаконичный и функциональный дизайн, напоминая при этом тактический планшет.

Технические характеристики

Под капотом Suzuki Jimny находится бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 102 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырёхступенчатым «автоматом».

Внедорожник оснащён полным приводом, который обеспечивает ему отличную проходимость на бездорожье. Благодаря короткой колёсной базе и высокому клиренсу, Suzuki Jimny может преодолевать глубокие ямы, крутые подъёмы и другие препятствия.

Кроме того, автомобиль оснащён системой помощи при спуске, которая позволяет водителю контролировать скорость движения на крутых склонах. Также в комплектацию входят системы ABS, EBD и ESP, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.

Комфорт и управляемость

Несмотря на свои компактные размеры, Suzuki Jimny обладает хорошей управляемостью и устойчивостью на дороге. Автомобиль легко маневрирует в городе и уверенно держит дорогу на трассе.

Подвеска внедорожника достаточно жёсткая, чтобы обеспечить хорошую управляемость, но при этом она не доставляет дискомфорта при езде по неровной дороге.

Посадочных мест у автомобиля условно 4, но двоим взрослым на заднем диване будет тесновато. Скажем прямо, покатушки на Suzuki Jimny комфортны вдвоем, тогда и место для багажа останется. Этот автомобиль не должен быть первым и единственным в хозяйстве. А вот в качестве любимой игрушки, долговечной, радующей душу и глаз - пусть будет!

Suzuki Jimny 2023 года выпуска — это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и проходимый внедорожник. Ярко салатовый цвет делает его уникальным и привлекательным, а технические характеристики и комплектация обеспечивают комфорт и безопасность во время езды.