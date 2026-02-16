КАМАЗ начал выпуск мостов для грузовиков

КАМАЗ объявил о запуске собственного производства мостов для автомобилей на территории Набережных Челнов. Новую инициативу поддержал Фонд развития промышленности (ФРП), который сообщил об этом в своем пресс-релизе.

На новом заводе планируется выпуск мостов для моделей машин поколений К3 и К5. Ожидается, что это решение позволит производить ключевые автокомпоненты для всего ряда автомобилей бренда. Машины этих серий известны своей легкостью, компактностью и увеличенным эксплуатационным ресурсом.

Особое внимание уделено мостам для новейших грузовиков КАМАЗ К5. Благодаря специальной технологии создания цельнолитого картера, а также интеграции таких элементов, как цапфы, тормозные суппорты и кронштейны подвески, разработчикам удалось повысить нагрузочную способность конструкций. Испытания подтвердили, что новые картера выдерживают более 6 млн циклов, что в шесть раз превышает показатели стандартных штампосварных аналогов. Одновременно удалось снизить вес моста за счет применения стенок разной толщины.

Проект был реализован при поддержке льготного займа ФРП на сумму 5 млрд рублей по ставке 1% годовых. По словам директора ФРП Романа Петруцы, с помощью дополнительных средств фонда КАМАЗ также расширяет производство двигателей, комплектующих для кабины и заготовок коленчатых валов. Всего в рамках программы «Автокомпоненты» ФРП профинансировал порядка 100 проектов на сумму 120 млрд рублей.