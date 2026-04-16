В мае КАМАЗ продолжит работать в режиме полной рабочей недели

КАМАЗ сохранил пятидневную рабочую неделю в мае благодаря новым контрактам и успешным проектам, оставаясь лидером рынка грузовиков России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2026, 12:22·1 мин
single
Компания КАМАЗ объявила о сохранении пятидневного рабочего режима на май. Соответствующая информация размещена на официальном сайте автогиганта. Решение удалось принять благодаря корректировке производственной программы, а также успешной реализации ряда проектов и заключению новых контрактов, что позволило обеспечить полную загрузку производственных мощностей.

В приказе, подписанном генеральным директором Сергеем Когогиным, отмечается, что в мае работники предприятия будут трудиться 18 дней. Этот показатель учитывает как выходные, так и праздничные дни месяца.

По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», ссылающихся на информацию АО «ППК», в первом квартале 2026 года на российском рынке было реализовано 3 932 новых грузовых автомобиля марки KAMAZ. Это на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение объёмов продаж, российский производитель сохраняет лидирующие позиции среди брендов грузовых автомобилей в стране.

