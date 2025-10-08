КАМАЗ удивил новым газовым автобусом с двигателем 320 л.с. — "комфорт как в отеле"

КамАЗ представил новый туристический автобус 52229, который стал частью линейки А5 и работает исключительно на компримированном природном газе. По словам представителей компании, эта модель призвана стать инновационным решением для экологичного пассажирского транспорта будущего.

Разработка автобуса осуществлялась в тесном сотрудничестве с ПАО «Газпром», что позволило внедрить современные газовые технологии и повысить уровень надежности транспортного средства. Салон автобуса рассчитан на перевозку 47 пассажиров. Внутри предусмотрены кухня с холодильником, санитарный узел, камеры видеонаблюдения и система климат-контроля, обеспечивающая комфортную температуру в любое время года.

Пассажирские кресла оборудованы датчиками ремней безопасности, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, подлокотниками и складными столиками. Сиденья можно регулировать по наклону и перемещать в проходе, что создает дополнительные удобства в пути. Для багажа предусмотрено отдельное отделение объемом не менее 3 кубометров, а также полки для ручной клади.

Особое внимание производитель уделил рабочему месту водителя. Его кресло оснащено пневматической подвеской, трехточечным ремнем безопасности, регулируемыми подголовником и подлокотником, а также функцией подогрева. Встроенные датчики фиксируют присутствие человека и использование ремня безопасности. Для дальних маршрутов предусмотрено спальное место, что позволяет водителю отдыхать прямо в автобусе.

Безопасность пассажиров и экипажа обеспечивается сенсорами, реагирующими на возможную утечку газа. Датчики установлены как в моторном отсеке, так и в зоне размещения газовых баллонов.

В техническом плане автобус оснащён газовым двигателем КамАЗ мощностью 320 лошадиных сил и автоматизированной роботизированной трансмиссией. Газовые баллоны на крыше обеспечивают общий объем 1110 литров, что позволяет преодолевать дистанции свыше 500 километров без дозаправки. Экологичность и экономическая эффективность делают данную модель привлекательной для туристических компаний и перевозчиков.

Автобус 52229, по оценке экспертов, способен обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности во время путешествий по России и Европе, а его оснащение соответствует стандартам современных пятизвездочных отелей.

Источник: ridus.ru.