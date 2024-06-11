КАМАЗ откроет в Москве завод по выпуску грузовых автомобилей.

Крупный российский производитель грузовиков КАМАЗ и правительство Москвы заключили важное соглашение о сотрудничестве в сфере производства коммерческого автотранспорта премиум-класса. По информации, предоставленной пресс-службой московского правительства, стороны планируют создать уникальный роботизированный завод, где будут выпускаться грузовики среднего и тяжелого класса. Важным моментом станет использование отечественных информационно-технологических решений для планирования производства, автоматизации рабочих процессов, управления производством и контроля за работой оборудования и персонала.

Общий объем инвестиций в этот амбициозный проект составит более 50 миллиардов рублей. Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, предполагается, что на новом заводе в Москве ежегодно будут производиться около 40 тысяч грузовиков. Автомобили предназначены для использования в различных отраслях, таких как строительство, логистика, сельское хозяйство. Для строительства современного завода инвестору выделен участок земли площадью 60 гектаров. Также будет создано около 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Напомним, что в прошлом году на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве было запущено сборочное производство электрических автобусов под брендом КАМАЗ. Это позволило существенно сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, снизить логистические издержки и создать дополнительно около 100 рабочих мест, связанных с высокими технологиями.

В настоящее время в Красной Пахре, что находится в ТиНАО, на участке земли площадью 14 гектаров, предоставленном правительством Москвы, КАМАЗ строит современный ремонтно-сборочный завод и склад запасных частей для городских электрических автобусов. По планам, новое предприятие начнет функционировать в 2025 году, а его задачей будет обеспечить своевременный ремонт и сервисное обслуживание транспортных средств, а также подготовить новых специалистов высокой квалификации.