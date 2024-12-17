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Компания КАМАЗ начала продажу грузовиков на платформе Ozon.

Российский автопроизводитель грузовых машин КАМАЗ анонсировал появление своей продукции на торговой площадке Ozon. По информации издания «Вести КАМАЗа», срок доставки через курьерскую службу интернет-магазина составляет всего несколько дней.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.12.2024, 11:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Российский автопроизводитель грузовых машин КАМАЗ анонсировал появление своей продукции на торговой площадке Ozon. По информации издания «Вести КАМАЗа», срок доставки через курьерскую службу интернет-магазина составляет всего несколько дней.

Начальным ассортиментом на платформе Ozon стал седельный тягач КАМАЗ 54902-764-49. Новая модификация отличается от предыдущей увеличением грузоподъемности на 1,4 тонны. Тягач может быть использован с бортовым или шторно-бортовым полуприцепом. Машина оснащена двигателем мощностью 390 лошадиных сил, снабженным 12-ступенчатым «роботом».

В кабине водителя установлено водительское кресло на пневмоподвеске с функцией подогрева, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер и автономный обогреватель. Также в ней предусмотрено спальное место с ортопедическим матрасом. Важным элементом кабины является мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым экраном, обеспечивающая управление различными функциями в автомобиле.

Продукцию представляет компания KAMAZ MARKET, зарегистрированная в Набережных Челнах. Сами грузовики поставляются со складов дилеров. Например, ООО «Тракинсток», зарегистрированное в Иннополисе, является одним из действующих дилеров, предлагающих свежее предложение на сегодняшний день.

Источник

Грузовые автомобили (45)Камаз (16)Онлайн продажи (9)Отечественные марки (20)

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