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"«КамАЗ» готовится конкурировать с «китайцами». Представление новых моделей"

Новые грузовики КАМАЗ: что обещают камазовцы в этом году? Какие модели ждать на рынке и к кому они будут предназначены? Какие технологии применяются и как компания борется с санкциями?
А
Антон Звонкий
09.04.2025, 14:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В текущем году «КамАЗ» обещает представить несколько новых грузовых машин семейства К5. Ожидается, что эти грузовики будут более технически продвинутыми и практичными с точки зрения бизнес-задач.

Российский автогигант планирует сосредоточиться на сборке специализированных шасси для заводов спецтехники. Эти шасси будут включены в каждое актуальное семейство грузовиков.

На подготовку к выпуску готовятся новые тягачи: КАМАЗ-65656 с колесной формулой 6х4 и шасси 65657 с аналогичной колесной формулой. Кроме того, рыночные дебюты ожидаются от самосвала КАМАЗ-65959 с колесной формулой 6х6 и шасси 65958 с архитектурой 8х8. Особое внимание уделяется шасси для сотрудников МЧС. Планируется выпустить опытную партию до конца этого года.

Основная фокус компании сегодня - ориентация на современные технологии и автокомпоненты, которые не подвержены санкционному давлению.

Недавно «КамАЗ» начал сборку нового грузовика, который идеально подходит для региональных перевозок.

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