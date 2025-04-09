"«КамАЗ» готовится конкурировать с «китайцами». Представление новых моделей"

В текущем году «КамАЗ» обещает представить несколько новых грузовых машин семейства К5. Ожидается, что эти грузовики будут более технически продвинутыми и практичными с точки зрения бизнес-задач.

Российский автогигант планирует сосредоточиться на сборке специализированных шасси для заводов спецтехники. Эти шасси будут включены в каждое актуальное семейство грузовиков.

На подготовку к выпуску готовятся новые тягачи: КАМАЗ-65656 с колесной формулой 6х4 и шасси 65657 с аналогичной колесной формулой. Кроме того, рыночные дебюты ожидаются от самосвала КАМАЗ-65959 с колесной формулой 6х6 и шасси 65958 с архитектурой 8х8. Особое внимание уделяется шасси для сотрудников МЧС. Планируется выпустить опытную партию до конца этого года.

Основная фокус компании сегодня - ориентация на современные технологии и автокомпоненты, которые не подвержены санкционному давлению.

Недавно «КамАЗ» начал сборку нового грузовика, который идеально подходит для региональных перевозок.