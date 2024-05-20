Компания «КамАЗ» предлагает бесплатную установку систем экстренного вызова в автомобили

В период с 1 июля 2022 года по 1 августа 2023 года Камазовцы столкнулись с проблемой нехватки необходимых автокомпонентов, из-за чего были вынуждены собирать грузовики без системы вызова экстренных оперативных служб. Российские власти приняли решение поддержать автопроизводителей, разрешив временно выпускать "упрощенные" автомобили. Однако обещание включить тревожную кнопку в оборудование уже выпущенных машин было оставлено на будущее.

Компания "КамАЗ" уже приступила к работе по установке недостающей системы - дилеры будут осуществлять бесплатную установку, поскольку ситуация с поставкой микрочипов, наконец, стабилизировалась.

В акции участвуют различные типы грузовиков, включая тягачи, самосвалы, бортовые машины и шасси для различных типов надстроек.

Полный список автомобилей, участвующих в программе, опубликован на сайте "Росстандарта". Дилеры свяжутся с клиентами по телефону или отправят уведомление на электронную почту для информирования о необходимости дополнительной оснастки купленного грузовика.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о презентации нового 50-тонного самосвала "КамАЗ" с колесной формулой 6х4 в Москве.