Главная Новости Ferrari Камара предупреждён за инцидент с Леклером
Новости

Камара предупреждён за инцидент с Леклером

Гран При Сан-Паулу: Рафаэль Камара получил первое в сезоне гоночное предупреждение за опасную блокировку Шарля Леклера в Формуле-1 после второй тренировки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2026, 00:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

После второй тренировки Гран При Сан-Паулу стюарды рассмотрели эпизод с участием Рафаэля Камары, который заблокировал Шарля Леклера.

Изучив записи с камер, телеметрию и радиопереговоры, а также выслушав гонщика, стюарды установили, что команда неоднократно предупреждала гонщика Haas о приближении Шарля Леклера на быстром круге. Несмотря на это, Камара продолжал маневрировать и оставался на гоночной траектории.

Когда Леклер догнал его, ему пришлось сместиться правее и большей частью машины выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновения.

Стюарды признали ситуацию опасной и отметили, что Рафаэль Камара должен был проявить большую осмотрительность, чтобы не создавать помеху для Шарля Леклера.

В качестве наказания Камаре вынесли первое в сезоне гоночное предупреждение.

Источник

Haas F1 Team (454)Шарль Леклер (332)Ferrari (1121)Cadillac F1 (313)Рафаэль Камара (13)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация