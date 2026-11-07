Камара предупреждён за инцидент с Леклером

После второй тренировки Гран При Сан-Паулу стюарды рассмотрели эпизод с участием Рафаэля Камары, который заблокировал Шарля Леклера.

Изучив записи с камер, телеметрию и радиопереговоры, а также выслушав гонщика, стюарды установили, что команда неоднократно предупреждала гонщика Haas о приближении Шарля Леклера на быстром круге. Несмотря на это, Камара продолжал маневрировать и оставался на гоночной траектории.

Когда Леклер догнал его, ему пришлось сместиться правее и большей частью машины выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновения.

Стюарды признали ситуацию опасной и отметили, что Рафаэль Камара должен был проявить большую осмотрительность, чтобы не создавать помеху для Шарля Леклера.

В качестве наказания Камаре вынесли первое в сезоне гоночное предупреждение.