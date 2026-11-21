Рафаэль Камара занял 17-е место в квалификации, показав лучший результат в карьере. В команде рассчитывали на более высокий результат, однако слипстрим между напарниками не сработал.

Рафаэль Камара (17-й): «Квалификация не была простой. Проблема возникла уже на первом круге – стоило мне коснуться тормозов, как машину развернуло – нужно понять, почему это произошло.

С каждым выездом на трассу я набираюсь опыта, чувствую себя увереннее. Впереди длинная гонка, в которой многое может произойти – мы всё проанализируем и постараемся хорошо подготовиться».

Оливер Берман (не классифицирован): «Я получил штраф и в любом случае стартую последним, независимо от результата квалификации, поэтому я старался помочь Рафаэлю. К сожалению, нам не хватило скорости, чтобы пройти во вторую сессию.

Завтра нас ждёт самое интересное. Надеюсь, мы сможем бороться и гонка получится увлекательной».