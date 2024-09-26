В Калининградской области больше всего "китайцев" в парке, за ней следует Москва

Согласно отчету агентства «AVTOSTAT», китайские автомобили занимают 4% от общего числа зарегистрированных легковых машин в России, что составляет 1,86 миллиона единиц (на 1 июля 2024 г.). Однако в 24 регионах Российской Федерации доля китайских автомобилей в автопарке оказывается выше, чем средняя по стране.

Наибольший процент китайских машин отмечен в Калининградской области – здесь их доля составляет 8%. Второе место в этом списке занимает Москва, где 7,2% автовладельцев выбирают китайские автомобили, что делает столицу лидером по количеству китайских машин в региональном разрезе.

В Санкт-Петербурге на китайские машины приходится 5,7% от общего числа зарегистрированных легковушек, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Подмосковье – по 5,4%. Также стоит выделить Ленинградскую область, где китайские автомобили составляют 5,1% от общего автопарка.

В остальных регионах России доля китайских легковых автомобилей не превышает 5%. Причины подобного распределения эксперты обсудят на форуме автобизнеса под названием «CarX – 2024», который пройдет с 8 по 10 октября в Москве при поддержке агентства «AVTOSTAT». Подробную информацию о мероприятии и регистрацию можно найти по ссылке.