Расход топлива у "китайца" с 1,5-литровым турбомотором и роботом: реальные данные.

Автомобиль Haval M6 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность в 143 лошадиные силы; комплектуется 7-ступенчатым автоматизированным трансмиссией с двойным мокрым сцеплением. Привод автомобиля передний.

Несмотря на то что большинство бортовых компьютеров склонны занижать показания расхода топлива, на модели M6 расхождение между данными на панели приборов и фактическими значениями оказывается значительным. По данным на дисплее, расход топлива ниже, чем на самом деле, рассчитанном по данным чеков с заправочных станций, на 2-3 литра на 100 километров пробега. Важно отметить, что счетчики обнуляются при каждой заправке.

Наблюдается рекордное расхождение в значениях: показания 8,4 л/100 км на панели приборов против фактических 12,36 л/100 км, что означает, что бортовой компьютер занижал показания почти на 4 литра на каждые 100 километров пробега. Однако это было зафиксировано в условиях городского цикла с пробками. Согласно данным чеков, средний расход топлива автомобиля Haval M6 составляет 10,78 л/100 км, в то время как компьютер показывает примерно 9 л/100 км.