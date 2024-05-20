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Оптимальный выбор моторного масла для использования в жаркое время года. Ответ эксперта

Вопрос о необходимости летнего масла рассмотрела редакция автожурнала «За рулем». Согласно заявлениям автопроизводителей, их моторные масла пригодны для использования круглый год, не привязываясь к конкретному сезону.
А
Антон Звонкий
20.05.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Вопрос о необходимости летнего масла рассмотрела редакция автожурнала «За рулем». Согласно заявлениям автопроизводителей, их моторные масла пригодны для использования круглый год, не привязываясь к конкретному сезону. Главное - следовать установленному графику замены масла. Такой подход применяется в компаниях Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, Subaru, Renault, Volvo, Mitsubishi и Kia.

На запрос журнала «За рулем» представители «АвтоВАЗа» также подчеркнули важность соблюдения интервалов замены масла. Они продемонстрировали таблицу применения моторных масел на примере автомобиля «Веста». В документе отмечается, что при очень высоких температурах, когда столбик термометра поднимается выше 45 градусов Цельсия, для работы «Весты» рекомендуется использовать масло 20W-50.

На первый взгляд может показаться, что чем выше вязкость моторного масла, тем лучше оно защищает двигатель от износа, продлевая его срок службы. Тем не менее, всё не так просто.

Масляная пленка, формируемая поршневыми кольцами, создает значительное тепловое сопротивление, в то время как теплопроводность моторного масла крайне низка. Следовательно, с увеличением толщины пленки увеличивается вероятность недостаточного отвода тепла от поршня.

При повышении температуры поршень увеличивается в размерах, так как, согласно законам физики, все металлы расширяются при нагреве. Отсюда можно сделать вывод: существует критическая точка, превысив которую мощность двигателя начнет снижаться, что в конечном итоге может привести к серьезным проблемам. По мнению специалистов, нецелесообразно использовать слишком густые масла. Например, жидкие масла класса 0W-20 были разработаны с учетом экономии и экологии. Использование слишком вязких масел увеличивает риск засорения узких масляных каналов.

Некоторые экспериментаторы могут решиться использовать более вязкие масла на старых двигателях с серьезными зазорами в парах трения. Однако с новыми двигателями рекомендуется не рисковать.

Фото: Carsweek.ru

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