Новый электрический суперкар от британской Lotus: что нас ожидает

Компания Lotus решила перейти на использование электрических двигателей, представив внедорожник Emeya и седан Eletre. Новые модели символизируют завершение эры бензиновых двигателей. Однако, компания не планирует отказываться от выпуска спорткаров в рамках новой стратегии.

Первый электрический спорткар, хотя пока только в концепции, будет представлен 17 сентября.

Lotus, всегда славившаяся своими спортивными автомобилями, решила не отставать от современных тенденций. Lotus Evija, первая электрическая модель компании, поразила посетителей Женевского автосалона своим инновационным подходом.

Этот революционный автомобиль стал символом новой эпохи для Lotus. Evija оснащен четырьмя электродвигателями, обеспечивающими 1972 л.с. и разгон до 100 км/ч за меньше 3 секунд.

Кроме выдающихся технических характеристик, Evija удивляет своим дизайном и вниманием к деталям. Уникальные двери, карбоновый кузов и передовые технологии в салоне делают эту модель по-настоящему неповторимой.

Нас ожидает встреча с концептом Theory 1, который, судя по западным СМИ, также будет поражать оригинальностью и инновациями. Его дебют запланирован на следующей неделе.

Недавно было объявлено, что компания Lotus получила разрешение на продажу своей новой модели спорткара Emira в Соединенных Штатах Америки. Это событие показывает, что британский автопроизводитель готов привнести свое инновационное видение на американский рынок.