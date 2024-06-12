Новое поколение китайских кроссоверов для России: обзор автоэксперта

Журнал "За рулём" представил информацию о предстоящих автомобилях. Одним из них является обновленный Chery Tiggo 4. Внешне этот кроссовер стал более похожим на Tiggo 7: теперь у них одинаковая передняя оптика и детали переднего бампера.

Решетка радиатора получила новый дизайн. Задняя стойка теперь выглядит иначе: вместо маленького окошка и широкой перемычки появилась черная вставка на всю ширину. Кроме того, к изменениям добавлен модный дизайн парящей крыши. Внутреннее убранство кроссовера осталось без изменений.

Фото: Carsweek.ru

Что касается Tiggo 7, то здесь автопроизводитель серьезно поработал над интерьером. Теперь в салоне присутствует изогнутый двойной экран, проекционный дисплей и камера, следящая за водителем. Управление климатом осуществляется сенсорной панелью под центральными дефлекторами. В общем, этот кроссовер явно приближается к Tiggo 8 по дизайну фар.

Оба кроссовера - Tiggo 4 и Tiggo 7 - получат полный набор опций, но пока нет информации о дате выхода на рынок.

Фото: Carsweek.ru

Обещание о появлении Chery Tiggo 9 на российском рынке было дано год назад. Однако первой появилась копия под названием Jaecoo J8. Пока нет официальной информации о различиях между этими моделями.

Фото: Carsweek.ru

Эксперты издания "За рулём" утверждают, что в Россию доставят обновленную версию, которая будет дороже Jaecoo J8. У этого кроссовера будут электрифицированы все три ряда сидений, что является редким явлением.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайская марка Chery представила новую бюджетную версию седана Arrizo 8.