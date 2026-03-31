Перемены для водителей: что изменится в апреле 2026 года

Во второй весенний месяц 2024 года водителей ожидает ряд важных изменений, которые могут повлиять как на автолюбителей, так и на участников рынка в целом.

С 1 апреля банки и кредитные организации вводят ужесточенные требования к выдаче кредитов, в том числе автокредитов. Теперь при рассмотрении заявок будут учитываться только официально подтвержденные доходы, а неофициальные поступления, переводы от частных лиц и часть зарплаты «в конверте» банк принимать во внимание не будет. Если банк не сможет получить сведения о кредитной истории клиента, его долговая нагрузка будет рассчитываться как 100%.

Также с 1 апреля произойдет пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Как ранее информировал «АВТОСТАТ», минимальный КБМ 0,46 будет присвоен водителям, не становившимся виновниками ДТП длительное время. Максимальное значение коэффициента может достигнуть 3,92 для тех, кто часто попадал в аварии.

В ряде СМИ появилась информация о снижении порога назначения штрафа за превышение скорости с 20 до 10 км/ч, якобы вступающего в силу с 1 апреля 2026 года. Некоторые блогеры даже предположили, что штрафы могут существенно вырасти. Однако официальных подтверждений от соответствующих ведомств по этим вопросам пока не поступало. Основное изменение связано с перенастройкой камер автоматической фиксации нарушений ПДД, которые теперь будут фиксировать «усредненное» превышение скорости (например, на 10 км/ч там, где раньше допускалось 20 км/ч), но штрафовать за такие нарушения пока не планируется. Основной порог ответственности остается прежним, а перенастройка камер проводится в целях аналитики и изучения дорожной ситуации.

С началом апреля становится обязательной передача в систему маркировки данных о розничной продаже определенных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей через контрольно-кассовую технику. Это подтверждается сообщением на официальном сайте системы мониторинга «Честный знак». Кроме того, теперь необходимо предоставлять сведения в поэкземплярном формате о движении и выводе из оборота моторных масел, если они покидают оборот не из-за розничных продаж.

Система «Честный знак» также получила возможность блокировать продажу товаров, если их сертификат признан недействительным. К этой категории отнесли не только парфюмерию, пиво и обувь, но и шины. Напомним, обязательная маркировка шин и покрышек для производителей и импортеров была введена в России с 1 сентября 2025 года. Теперь кассовые аппараты должны автоматически проверять маркировку в онлайн-режиме, и при выявлении недействительного сертификата продажа будет блокироваться.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном изменении утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС, с 1 апреля. Однако, как отмечает Autonews, Министерство промышленности и торговли опровергло эту информацию. В ведомстве пояснили, что проект документа все еще находится на стадии согласования, принимаются замечания и предложения, а также формируется заключение об оценке регулирующего воздействия. Дата вступления изменений в силу будет объявлена дополнительно.

В завершение стоит отметить еще одно нововведение весны, касающееся примерно 1,7 миллиона транспортных средств — частных и кикшеринговых электросамокатов. Росстандарт утвердил ГОСТ на государственные регистрационные знаки для электросамокатов, и теперь федеральные и региональные органы приступают к подготовке введения обязательной регистрации. По информации «Коммерсанта», для этих средств индивидуальной мобильности утверждены специальные номера с тремя буквами, двумя цифрами и кодом региона. На первом этапе все электросамокаты предстоит поставить на учет.