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Как сказал один эксперт: "В 2025 году многие автомобили пропадут с дорог".

В следующем году завершится производство нескольких автомобильных моделей, среди которых BMW XM, Chrysler 300C, а также Dodge Challenger и Charger.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2024, 08:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В следующем году завершится производство нескольких автомобильных моделей, среди которых BMW XM, Chrysler 300C, а также Dodge Challenger и Charger. Станет известно, что Chrysler может стать электромобилем, но Dodge не планирует изменять свои модели в ближайшем будущем.

Спортивное купе Nissan GT-R оказалось недостаточно мощным для конкуренции с электрическим суперкаром, обладающим установкой мощностью 1360 лошадиных сил на основе Hyper Force. Ferrari также не остается в стороне и заменит модели 812 Competizione и SF90 Stradale на новые 12Cilindri и F250.

Британский Jaguar F-Type также покидает сцену навсегда. Компания Jaguar приняла решение выпускать только электрокары с 2025 года, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам.

Bentley следует похожему пути, заменяя бензиновые 12-цилиндровые W-образные двигатели на гибриды на базе своих V8. Maserati в свою очередь отказывается от V-образных восьмерок.

Kia объявила о завершении производства модели Stinger, Jeep оставит в прошлом Cherokee и Renegade, а Audi прекратит выпуск купе и кабриолетов А5, S5 и RS5. Обновленная линейка Mercedes-Benz GLC, GLE и CLS тоже не появится.

Итак, автомир меняется: некоторые модели уходят, другие приходят на смену. Jaguar и Bently переходят на электромобили, в то время как Maserati и другие производители меняют свои двигатели и стратегии производства. Будем следить за развитием событий и новыми технологиями в автомобильной промышленности.

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