Какие автомобили исчезнут с рынка: с ноября 2025 года новый сбор «ударит по BMW и Mercedes»

С осени 2025 года в России ожидается существенное увеличение утилизационного сбора, что может спровоцировать рост цен на автомобили, особенно с мощностью свыше 160 лошадиных сил. Это изменение прежде всего затронет импортируемые автомобили, и по мнению коммерческого директора ГК "Интерлизинг" Андрея Осипова, некоторые популярные модели могут исчезнуть с рынка.

Физлицам — сложности, компаниям — рост расходов

Утилизационный сбор подразделяется на две категории: для коммерческих организаций и для физических лиц. Для бизнеса ставка выше и зависит от технических характеристик двигателя, таких как объем и мощность. Физическим лицам станет невыгодно ввозить значительную часть популярных моделей, что существенно осложнит процесс их приобретения.

Модели с мощными двигателями от таких производителей, как BMW, Mercedes и Toyota, для частных покупателей могут подорожать на 30–40%. Аналогичное повышение стоимости ожидает гибридные и электрические автомобили мощностью 400–800 лошадиных сил, что снизит их привлекательность для покупателей.

Какие машины пострадают: мощные и до 3 млн рублей

В первую очередь подорожают новые автомобили с двигателями мощнее 160 л. с., стоимость которых не превышает 3 миллионов рублей. Ранее они были востребованы благодаря оптимальному соотношению цены и характеристик, однако после повышения сбора их импорт станет экономически нецелесообразным.

Кто выиграет

Наибольший спрос сохранится на автомобили с меньшей мощностью двигателя. В числе таких моделей — Toyota Corolla, Audi A3, а также некоторые версии Mercedes и BMW. Кроме того, востребованность сохранят праворульные автомобили.

Как изменится рынок: адаптация неизбежна

Андрей Осипов отмечает, что рост утилизационного сбора приведет к серьезным изменениям на автомобильном рынке и скажется на формировании цен. Тем не менее, это не приведет к исчезновению целых сегментов: произойдет перераспределение спроса. Более мощные и премиальные автомобили станут менее доступными и лишатся части аудитории, а покупатели обратят внимание на более бюджетные и менее мощные модели.

Таким образом, предстоящие изменения затронут не только стоимость автомобилей, но и структуру всего рынка. Покупателям стоит готовиться к новым тенденциям и пересмотру приоритетов при выборе машины.

Ранее сообщалось, что изменения в утилизационном сборе не отразятся на ценах новых автомобилей российских автопроизводителей, которые находятся под защитой.

Источник: autoexpress.co.uk. Фото: autoexpress.co.uk.