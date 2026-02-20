Как изменились цены на 5-летние автомобили в России за последний год?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, посвященное динамике цен на автомобили с пробегом. В рамках подготовки отчета «Мониторинг цен на вторичном рынке» специалисты сравнили стоимость наиболее востребованных 5-летних легковых автомобилей, выставленных на продажу в январе 2025 года и январе 2026 года.

Результаты анализа показали, что за год наиболее популярные среди покупателей иномарки из Кореи – Kia Rio и Hyundai Solaris – продемонстрировали рост средней цены на 3,2% и 2,5% соответственно. Немецкий Volkswagen Polo поднялся в цене на 7,2%, а Skoda Rapid – на 7,4%. Среди кроссоверов Hyundai Creta в пятилетнем возрасте увеличился в стоимости на 4,2%. Тем временем, средняя цена седана Toyota Camry выросла незначительно — всего на 0,9%.

В то же время отечественные автомобили аналогичного возраста, напротив, за минувший год стали дешевле. Так, средняя стоимость седана LADA Granta снизилась на 4,6%. Универсал LADA Largus потерял в цене 2,2%. Также подешевели представители семейства LADA Vesta: седан – на 2,7%, универсал – на 2,1%.

Подробный анализ стоимости подержанных легковых автомобилей на российском рынке доступен по указанной ссылке.