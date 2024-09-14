Как автомобиль определит, что вы пьяны, и не даст вам сесть за руль

К 15 ноября Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) планирует завершить работу над правилами для систем, предотвращающих пьяных водителей. Разработка новых технологий для борьбы с "пьяным вождением" сталкивается с серьезными проблемами, такими как конфиденциальность и ложные срабатывания.

По данным NHTSA, каждые 39 минут в Соединенных Штатах происходит смертельное ДТП из-за пьяного водителя, что в среднем составляет 37 жертв ежедневно. Регуляторы стремятся прекратить этот негативный тренд, делая невозможным для нетрезвых лиц управлять современным автомобилем.

У NHTSA есть срок до 15 ноября текущего года для утверждения "окончательного правила" относительно стандартов новой технологии против пьяного вождения. С момента принятия закона в 2021 году требовалось определить эти правила, чтобы автопроизводители могли соответствовать им. Суть заключается в том, что данная технология лишит нетрезвого человека возможности управлять транспортным средством.

Достижение этой цели в широком масштабе является сложной задачей. У различных компаний, занимающихся разработкой конечного продукта, есть разные подходы. Например, одна из них предлагает пассивное мониторинг дыхания водителя с последующей проверкой зрения в случае обнаружения проблем.

Недавно наше издание сообщало о сравнении экспертами автопилота Tesla с поведением пьяного водителя. Мировые лидеры автомобильной промышленности сравнивают новую технологию самоуправления от Tesla с поведением нетрезвого водителя. Особенно отмечается, что система автономного вождения Full Self-Driving beta 9 не всегда стартует плавно и в некоторых случаях водителю приходится вмешиваться, чтобы избежать столкновений.