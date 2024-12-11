Прогнозы экспертов о вторичном авторынке в 2025 году

Руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа высказал мнение о текущей ситуации на рынке автомобилей с пробегом. Он отметил, что хотя продажи новых автомобилей снижаются, рынок подержанных машин менее подвержен колебаниям благодаря меньшей зависимости от кредитной истории.

Вадим Черноусов, руководитель программы «Рольф с пробегом», подчеркнул, что рынок подержанных автомобилей в России остается большим и стабильным, и прогнозирует возможность достижения показателя в 6 миллионов единиц по итогам 2024 года.

Эксперты обеспокоены высокой ключевой ставкой, отсутствием субсидий на автомобили с пробегом и дефицитом кадров, что приводит к увеличению затрат на заработную плату.

Основные участники рынка высказывают противоречивые мнения относительно дальнейших изменений. Некоторые специалисты считают, что цены на подержанные автомобили будут снижаться в связи с обновлением ассортимента и снижением цен на новые машины.

В то же время, другие эксперты утверждают, что цены на автомобили с пробегом могут возрасти в следующем году, в зависимости от спроса на новые автомобили и состояния рынка.

Руководитель Pango Cars отметил, что дилеры проявляют интерес к маркетплейсам как альтернативному источнику трафика, но при этом подчеркнул, что вложения в эту сферу требуют значительных финансовых ресурсов.

Компания Fresh Auto также поддерживает идею о важности комиссий на рынке автомобилей с пробегом, отмечая, что значительная часть их ассортимента составляют комиссионные машины.

Вадим Черноусов выразил уверенность в стабильности цен на автомобили с пробегом в настоящее время, а также высказал прогноз о возможном увеличении цен в будущем.

Сотрудник компании «Рольф» обратил внимание на рынок китайских автомобилей с пробегом, отметив неопределенность в их реализации из-за низкой востребованности и различий в пробеге у предлагаемых автомобилей.