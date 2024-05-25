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Как распознать автохлам по объявлению: советы от профессионала-перекупщика

Потенциальный покупатель, чтобы обезопасить себя от невыгодной покупки, должен начать с изучения информации о предыдущих владельцах автомобиля. Отсутствие таких данных может служить сигналом к настороженности, подчеркнул представитель njcar.ru.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2024, 08:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Потенциальный покупатель, чтобы обезопасить себя от невыгодной покупки, должен начать с изучения информации о предыдущих владельцах автомобиля. Отсутствие таких данных может служить сигналом к настороженности, подчеркнул представитель njcar.ru.

Наиболее предпочтительным вариантом будет, если автомобиль продает свой первый владелец. Чем больше смен хозяев, тем меньше привлекательности у машины для покупки, даже если она относительно новая. Хорошие автомобили обычно не меняют владельцев часто.

Также не рекомендуется рассматривать варианты, где автомобиль принадлежал юридическому лицу несколько лет, а затем был продан частнику. Вероятно, такая машина могла использоваться в такси или быть частью корпоративного автопарка. Хоть на фотографиях такой автомобиль может выглядеть привлекательно, его реальное состояние может быть не таким привлекательным.

Отдельно стоит уделить внимание фотографиям. Если изображения автомобиля темные и размытые, их лучше не рассматривать, советует специалист. Такой подход продавца может указывать на попытки скрыть следы аварий, серьезную коррозию или признаки самодельного ремонта. Покупать стоит из объявлений с качественными и яркими фотографиями.

При изучении фотографий салона автомобиля следует обращать внимание на признаки износа и загрязнения обивки и салонных деталей, особенно если машина продается как новая с минимальным пробегом.

Также важно проанализировать текст объявления. Слишком краткое описание может свидетельствовать о том, что продавец - перекупщик. Слишком длинное и эмоциональное описание также следует воспринимать как сигнал к осторожности. Аналогично, избыток историй и эмоциональных утверждений, таких как "на этой машине забирали малыша из роддома", могут быть психологическим трюком.

Фото: Carsweek.ru

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