Пять простых шагов по подготовке автомобиля к летней жаре

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Подготовка автомобиля к летнему сезону: 5 важных шагов

С наступлением лета многих российских автомобилистов ожидают длительные автопутешествия и поездки на дачу. Эксперты онлайн-платформы «Авито Авто» выделили пять ключевых шагов подготовки машины к жаркому времени года.

1. Сезонная смена шин

Первым шагом, по мнению специалистов, стоит смена шин с зимних на летние. Этот процесс с июня по август является обязательным в России. Летние шины отличаются от зимних набором характеристик, призванных повысить безопасность и комфорт в условиях жары.

Летняя резина оснащена меньшим протектором и не имеет большого количества ламелей, что обеспечивает лучшее сцепление на сухих дорогах и предотвращает аквапланирование. Помимо этого, летний компаунд шин менее подвержен износу на перегретых асфальтах. Выбор летнего комплекта зависит от индивидуальных потребностей и стиля вождения каждого автовладельца.

2. Сезонная замена щеток стеклоочистителя

Важным этапом подготовки автомобиля к лету является замена щеток стеклоочистителя. Зимние щетки, выполненные из мягкой резины, не подходят для использования в жару. Они быстрее изнашиваются и увеличивают расход топлива. Помимо этого, на высоких скоростях они менее надежно очищают стекло.

3. Техническое обслуживание

Перед началом летнего сезона рекомендуется провести диагностику автомобиля для проверки всех важных систем. Важно убедиться в исправности системы охлаждения, кондиционера и воздушного фильтра. Также стоит обратить внимание на состояние патрубков и шлангов.

4. Кузовной ремонт

После зимы на кузове автомобиля могут появиться сколы и царапины, требующие ремонта. Для защиты лакокрасочного покрытия от повреждений во время летних поездок, рекомендуется провести покраску и удалить имеющиеся дефекты.

5. Химчистка салона

Химчистка салона — отличный способ подготовить автомобиль к лету. Это поможет избавиться от соли, реагентов и грязи, накопленных в салоне зимой. Также рекомендуется обработать салон полимерным покрытием для защиты от внешних воздействий.

Помимо основных этапов подготовки, можно установить атермальную тонировку, обновить чехлы на сиденьях и выполнить другие мелкие работы для комфортного путешествия летом. Главное — внимательное отношение к техническому состоянию автомобиля, чтобы избежать неприятностей в дороге.