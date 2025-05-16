Как распознать фальшивое моторное масло: пять полезных советов, которые стоит учитывать

По информации Союза автосервисов России, более половины доступных для приобретения масел могут быть фальсифицированы. В условиях, когда каждый второй продукт подделка, автолюбителям необходимо уметь выявлять фейковые масла, чтобы избежать серьезных проблем с двигателем. В этой статье мы расскажем о нескольких признаках, на которые стоит обратить внимание, и дадим полезные советы по определению контрафактной продукции.

Сначала следует обратить внимание на канистру. Если этикетка нанесена неряшливо, текст расплывчат, изображения нечеткие или цвета вызывают сомнения, это повод задуматься. Также упаковка должна быть новая. Хитрецы часто наливают фальшивое масло в использованные канистры популярных брендов. Даже если упаковка выглядит надежно, стоит проверить дату производства, номер партии и целостность упаковки.

Ещё одним важным сигналом является цена. Слишком низкая стоимость практически всегда указывает на подделку. Высокая цена также не гарантирует подлинности, однако слишком дешевое масло должно вызывать подозрение.

По качеству содержимого можно сделать первичную оценку визуально. Настоящее масло для двигателя должно быть однородным, без наличия хлопьев, разводов или посторонних включений. Фальшивки зачастую отличаются мутной структурой, необычным цветом или разделением на слои. Важно требовать наличие сертификатов. Честный продавец всегда предоставит документы, подтверждающие происхождение и качество продукции.

Также стоит проверить информацию на упаковке. На упаковке должно быть указано место производства, контактные данные для технической поддержки и адрес производителя. Рекомендуется дополнительно проверить указанный номер телефона или веб-сайт.

Основной совет — покупать масла исключительно у официальных дилеров. Разумнее всего выбирать те бренды, которые имеют официальное представительство на рынке России. Это обеспечивает не только качество продукции, но и гарантирует поддержку от производителя. Предпочтительнее использовать оригинальное масло от отечественных производителей, чем рисковать с подделкой мирового бренда.

В заключение отметим, что поддельное масло — это не просто потерянные средства, а прямой путь к серьезному ремонту двигателя.