Воздействие незамерзайки на организм: что нужно знать?

По мнению специалиста, основным компонентом во всех стеклоомывающих жидкостях является спирт. Благодаря спирту жидкость получает название «незамерзайка».

Очень хорошие свойства по очистке обладает этиловый спирт. Этиловый спирт безопасен для человека, практически без запаха, но облагается обязательным акцизом и налогами, которые поступают в государственный бюджет.

Другими словами, жидкость типа «незамерзайка» считается алкогольной продукцией в силу наличия этилового спирта.

Изопропиловый спирт, не облагаемый акцизом, более доступен и дешев в производстве. Но стеклоочиститель с этим видом спирта имеет резкий запах, который порой не поддается ароматизаторам. Кроме того, запах может вызвать легкую мигрень у некоторых людей.

Также доступна к продаже «незамерзайка» с метиловым спиртом в составе. Это вещество токсично и может спровоцировать раковые заболевания, поэтому его продажа в России запрещена законом.

Для сохранения здоровья рекомендуется выбирать только сертифицированные официальные продукты. Учитывая, что зимой стеклоомывающая жидкость помогает водителям управлять дорожной обстановкой.

Ранее мы делились советами по выбору стеклоочистителя.