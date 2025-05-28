Почему и как подросток похитил и разбил совершенно новый BMW M4

Недавний случай с участием 16-летнего подростка и мощного купе за 100 тысяч долларов стал предметом обсуждений в социальных сетях. По информации, молодой водитель решил покататься на автомобиле, который принадлежал его другу. Согласно данным, парень пытался продемонстрировать свои навыки за рулем перед друзьями и в результате потерял контроль над мощным спортивным автомобилем.

Видеозапись происшествия была зафиксирована камерой видеонаблюдения, данные о которой были опубликованы в Instagram. На записи видно, как купе движется со значительной скоростью, после чего резко заворачивает и выходит в занос, в итоге остановившись на газоне, врезавшись в бордюр.

По информации из западного издания carscoops, 16-летний водитель и его пассажир не пострадали, но подростка привлекли к ответственности за небрежное вождение. За данное правонарушение в США предусмотрен штраф до 500 долларов (примерно 39 810 рублей) и/или тюремное заключение на период до 93 дней.

Вождение с недостаточной осторожностью влечет за собой начисление шести штрафных баллов, аналогично случаям вождения в нетрезвом состоянии, побега от полиции, а также непреднамеренного убийства или убийства по неосторожности с применением транспортного средства.

Сообщается, что автомобиль был приобретен родителями друга молодого водителя, и это вызвало критику со стороны многих пользователей, высказавших свое мнение о покупке такого дорогого и мощного транспортного средства.

Недавно на страницах нашего издания уже рассказывалось о случае подростка в Уфе, который устроил дрифт на ВАЗ-2107 на оживленной улице и в результате столкнулся с проблемами с полицией.

Фото - carscoops