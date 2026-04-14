Как Формула 2 смогла провести этапы в США и Канаде

Отмена этапов Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии оказала влияние не только на календарь Формулы 1, но и затронула младшие гоночные серии — Формулу 2 и Формулу 3. Если для Формулы 3 не удалось подобрать альтернативные этапы, то Формула 2 впервые в своей истории проведет две гонки на территории Северной Америки: в Майами и Монреале.

Промоутер Формулы 2 Бруно Мишель поделился подробностями организации новых этапов в США и Канаде, отметив, что процесс оказался крайне сложным.

По словам Бруно Мишеля, изначально рассматривалась задача найти не один, а два этапа на замену отменённым гонкам. Он подчеркнул, что с точки зрения логистики и финансовых затрат отправка команд в Северную Америку оправдана только в случае проведения сразу двух этапов.

Мишель отметил, что переговоры с организаторами в Майами начались достаточно рано. Уже во время уик-энда в Мельбурне он сообщил командам о планах по поиску замены отменённым этапам и провёл встречу с руководителями команд, чтобы обсудить возможные варианты.

Что касается Монреаля, то место в расписании нашлось довольно быстро — в этот уик-энд уже была запланирована серия F1 Academy, и организаторы смогли без особых трудностей добавить ещё одну гонку поддержки. Основными вопросами стали финансовые и организационные нюансы, а с логистикой особых проблем не возникло.

Ситуация с этапом в Майами оказалась значительно сложнее. На этот уик-энд уже были запланированы две других серии поддержки — Porsche и McLaren Trophy, и свободных мест для Формулы 2 не было. Организаторам пришлось создавать паддок буквально с нуля и в другом месте, чем предполагалось изначально. Несмотря на сложности, местные организаторы быстро нашли решение, проявив гибкость и инициативу.

Особое внимание пришлось уделить вопросам сокращения расходов, не только связанных с перевозками, но и с обустройством паддока. По словам Мишеля, паддок Формулы 2 должен был находиться отдельно от зоны Формулы 1, что добавило организационных сложностей.

Организаторы столкнулись с необходимостью продумать логистику, обеспечить беспрепятственный доступ техники и персонала команд к трассе, а также вписаться в плотный график, где уже были запланированы две другие серии.

Бруно Мишель подчеркнул, что весь процесс подготовки этапов в Северной Америке потребовал значительных усилий от его команды, руководства Формулы 1 и промоутеров. Он отметил, что слова благодарности не могут в полной мере выразить вклад всех участников этого сложного процесса.

В конечном итоге был собран план, который позволил Мишелю сообщить командам о высокой вероятности проведения гонок в Майами и Монреале, хотя до официального подтверждения потребовалось доработать ряд деталей.

Только после окончательного согласования и утверждения всех формальностей, организаторы смогли объявить о новых этапах на прошлой неделе. По словам Мишеля, организация этих гонок оказалась крайне сложной с точки зрения логистики, коммуникаций и согласований, однако решающую роль сыграла помощь Стефано Доменикали.

Отдельную благодарность Мишель выразил FIA, которая подключилась к процессу на ранних этапах и взяла на себя организацию технической поддержки и инфраструктуры, хотя изначально подобных планов не было. Кроме того, для изменения календаря потребовалось одобрение Всемирного совета FIA, и президент федерации также оказал значительную поддержку.

Таким образом, все организационные усилия были объединены в единый план. Бруно Мишель отметил, что окончательные выводы о его реализации можно будет сделать только после проведения этапов в Северной Америке.