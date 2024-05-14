Как определить неисправность стартера. Совет специалиста

Эксперт по техническому обслуживанию автомобилей Сергей Пономарев поделился с «Российской газетой» важной информацией. Он отметил, что для предотвращения неожиданной поломки стартера необходимо регулярно обслуживать автомобиль и проводить диагностику системы пуска.

По словам специалиста, на предстоящую поломку могут указывать различные признаки. Среди них - долгий процесс пуска. Если при запуске появляются характерные щелчки и мотор заводится только после нескольких попыток, это следует считать тревожным сигналом.

Еще одним признаком проблем с стартером является неравномерное или медленное вращение при запуске двигателя. Также важно обратить внимание на вибрации или дребезжание во время запуска мотора, которых раньше не было, а также на звук поворачивающегося стартера без запуска мотора - это может быть вызвано проворачиванием бендикса.

Если при запуске двигателя слышен металлический хруст - это еще один сигнал неисправности стартера. Дополнительно стоит обратить внимание на появление дыма и запах горелой проводки во время работы стартера. В таком случае требуется немедленное вмешательство специалиста.

Сергей Пономарев рекомендует автовладельцам обратить внимание на любой из указанных признаков и не откладывать визит на СТО.

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