Скоро станет известно название первого хардкорного внедорожника Hongqi

Компания Hongqi официально подтвердила свое участие в грядущей автомобильной выставке в Гуанчжоу, которая состоится с 15 по 24 ноября 2025 года. В рамках данного автосалона бренд намерен объявить официальное название нового люксового внедорожника.

Перед тем как определиться с именем для будущей модели, компания провела масштабную кампанию по всей стране. В обсуждении приняли участие свыше 310 000 человек. Всего было предложено 67 245 вариантов, из которых эксперты выбрали десять финалистов. С 8 по 31 октября пройдет открытое голосование, по итогам которого и будет определено официальное название внедорожника. Напомним, презентация новинки состоялась в апреле на автосалоне в Шанхае, где Hongqi впервые представила автомобиль в сегменте хардкорных внедорожников.

Внедорожник от Hongqi отличается выразительным внешним видом: квадратные очертания кузова, круглые фары и крупная черная решетка радиатора подчеркивают брутальный образ автомобиля. На крыше установлен LiDAR-сканер. Серийная версия будет построена на рамной платформе и оснащена электрической силовой установкой с четырьмя моторами. Максимальный крутящий момент достигает 1850 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает порядка четырех секунд, отмечает производитель.

Появление первого рамного внедорожника в модельной линейке Hongqi ожидается в следующем году. На данный момент бренд специализируется на выпуске седанов и кроссоверов.

Стоит добавить, что в конце сентября на авиасалоне в Чанчуне компания Hongqi представила гибридный кроссовер HS6. Эта модель способна проезжать более 200 километров исключительно на электрической тяге.

Автор: Алина Олешко