Voyah остановила продажи электромобилей в России

В информационном канале "Китайские автомобили" появилось объявление о том, что компания Voyah приняла решение приостановить продажи своих электрокаров в России. В ближайшем будущем новых поставок не ожидается.

Представители китайского автопроизводителя отмечают, что россияне проявляют интерес к полностью электрическим моделям, однако самыми продаваемыми являются гибриды. Для большинства автолюбителей переход на электрокар означает изменение привычного представления об автомобиле. Гибридная трансмиссия же является неким компромиссом между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания и электромобилем.

Voyah тщательно изучила текущие предпочтения покупателей в России и приняла решение сосредоточить свое внимание и усилия на гибридных моделях, производимых на липецком заводе "Моторинвест". В линейке гибридов Voyah сегодня представлены седан Passion, минивэн Dream и кроссовер Free. Полностью электрические варианты Voyah Free и Dream все еще доступны в автосалонах, но предложение по ним будет ограниченным.

По результатам прошлого года компания Voyah увеличила продажи в России и заняла 15,7% доли рынка гибридных автомобилей. Об этом сообщил офис марки в России в начале текущего года.

Наибольшей популярностью у российских покупателей пользовались кроссоверы Voyah Free и минивэны Voyah Dream, именно эти модели лидируют среди гибридов, представленных на российском рынке.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о высоком уровне удовлетворенности российских владельцев автомобилей марки Voyah - они готовы были бы приобрести эти машины снова.

Фото: Компания "Моторинвест", DROM