К 2026 году китайский бренд Jetour представит 10 новых моделей

Автопроизводитель Jetour объявил о своих планах на ближайшие годы. По информации, поступившей из пресс-службы китайской компании, к 2026 году планируется выпустить не менее 10 новых моделей на мировом автомобильном рынке. Одной из основных особенностей новинок будут различные источники энергии.

В рамках стратегии развития на российском рынке Jetour продолжит расширять модельный ряд и предложит покупателям новые автомобили уже в 2025 году.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в 2024 году Jetour занимает восьмое место по объему продаж среди новых автомобилей в России. За прошедший период было продано 35 095 машин этой марки. Это практически вчетверо больше, чем годом ранее. В результате доля Jetour в российском автомобильном рынке увеличилась примерно втрое - с 0,84% до 2,23% за год.

Наиболее востребованной моделью в линейке Jetour по-прежнему остается кроссовер Dashing, доля продаж которого в 2024 году составила около 45% от общего объема реализации. Кроме того, в ноябре прошлого года начались продажи полноприводной версии этого кроссовера.

В 2021 году на российском рынке появился внедорожник Jetour Т2, который занял второе место по объему продаж, его доля составила около 30%. Эта модель стала первой полноприводной в линейке Jetour для российского рынка.

Кроме того, в продажу поступили еще две модели серии. В ноябре был представлен компактный кроссовер X50, а в декабре - среднеразмерный кроссовер X70. Данные модели также получили признание на рынке и стали популярны среди автолюбителей.