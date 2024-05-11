Радость - это пустая взлетная полоса и Sauber-Mercedes C11 мощностью 1000 л.с.

Оказывается, у вас может быть крутая работа, пока вы не узнаете о парне, которому платят за то, чтобы испытывать автомобиль Sauber-Mercedes C11 Group C мощностью 1 000 лошадиных сил на пустой взлетно-посадочной полосе. Гонщик спорткаров Ричард Брэдли опубликовал видео в Twitter, где он тестирует прототип Sauber-Mercedes C11 Group C. Звучит невероятно.

С11 был преемником победившего на Ле-Мане C9 от Sauber. Он использовал 5,0-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель предшественника, тот же самый базовый двигатель, который использовала Mercedes в SL500, и с двумя турбонагнетателями он вырабатывал около 700-750 л.с. в гоночной настройке. Для квалификации Sauber увеличила давление наддува, чтобы вывести мощность двигателя за отметку в 1 000 лошадиных сил. Всё это в автомобиле на углеродном шасси с высоким уровнем аэродинамики, весом менее 2000 фунтов. Ого.

Михаэль Шумахер управлял C11, включая сегодняшнюю тему, до своего дебюта в Формуле 1. С C11 Sauber и Mercedes доминировали в Чемпионате мира по гонкам на выносливость 1990 года, но автомобиль никогда не побеждал на Ле-Мане. Sauber пропустила гонку 1990 года и заняла 5-е место на гонке 1991 года.

Несмотря на пугающую перспективу, гонщик Карл Вендлингер рассказал Motorsport.com, что C11 был легким в управлении. "C11 был очень быстрым и конкурентоспособным автомобилем, но его было не так сложно водить", - сказал он. "Во-первых, у машины было много аэродинамики, особенно на задней оси. И если вы были немного слишком быстры в каком-то месте, то было небольшое недодерживание, что легче исправить, чем пережидать перегиб.

"Двигатель был действительно удобным в управлении, очень хорошее разгон, приятная рабочая зона оборотов, хороший крутящий момент, хорошая мощность, так что в общем и целом - автомобиль и двигатель были очень хорошим компромиссом".

Сегодня кажется, что это просто отличное время. Мы завидуем всем, кто, как Брэдли, имеет возможность попробовать сесть за руль.