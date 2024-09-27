Jetour приглашает на роуд-шоу по городам России

Jetour Camp стартует 28-29 сентября в Санкт-Петербурге. Затем роуд-шоу будут встречать гостей в Твери (5-6 октября), Ярославле (12-13 октября), Нижнем Новгороде (19-20 октября), Казани (26-27 октября) и Екатеринбурге (9-10 ноября).Все локации Jetour Camp будут удобно расположены на парковочных площадях крупных торговых центров, где участники мероприятия смогут испытать любой автомобиль из актуальной линейки бренда на специальных скоростных и внедорожных участках. Также все желающие смогут протестировать выбранные модели в городских условиях в сопровождении представителей дилерских центров Jetour.Помимо тест-драйвов, для гостей Jetour Camp на каждой площадке предусмотрены зона отдыха с напитками и закусками, а также детская зона для самых юных гостей мероприятия. Чтобы стать участником роуд-шоу, необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия: https://jetour-camp.ru/. Для этого потребуется указать город, удобное время и дату, ввести свои контактные данные и подтвердить участие в тест-драйве.

Бренд Jetour развивает свой модельный ряд в рамках концепции Travel+, которая направлена на удовлетворение нужд и потребностей самых опытных и требовательных путешественников. В рамках этой концепции Jetour развивает три продуктовых направления: автомобили для стильных городских путешествий (Jetour Dashing), автомобили для семейных путешествий (Jetour X70 Plus и X90 Plus) и внедорожные путешествия – это направление представлено внедорожником T2. Все модели Jetour полностью адаптированы для эксплуатации в холодное время года и оснащены пакетом теплых опций уже в базовых комплектациях. Кроме того, автомобили Jetour отличаются функциональным, просторным салоном, качественным интерьером и широким набором современных опций и технологий, которые делают каждую поездку максимально комфортной и безопасной для водителя и пассажиров.