Jetour объявил цены на свой новый кроссовер X50

На Chinese Motor Show 2024 была представлена новинка – кроссовер Jetour X50. Автомобиль в скором времени появится на российском рынке, где его цена будет варьироваться в пределах от 1 990 000 до 2 440 000 рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Базовая комплектация Comfort оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и крутящим моментом 138 Нм, работающим с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Важно отметить, что все установленные на Jetour X50 двигатели соответствуют экологическому стандарту «Евро-6».

Кроссовер оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками, галогеновыми фарами и светодиодными ходовыми и задними огнями. Также в комплектацию входят рейлинги на крыше и спойлер на двери багажного отсека.

В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрены разъемы USB различных типов, розетка 12 В и отопление передних сидений.

В комплектацию Comfort входят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система и другие опции, например, подогрев зеркал и сидений. Цена этой комплектации составляет 1 990 000 рублей.

Вариант Elite снабжен турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., который работает с 6-ступенчатым «роботом». Дополнительно к базовой комплектации здесь есть подогрев второго ряда сидений, электроприводы складывания зеркал и другие опции, включая светодиодные фары.

Версия Luxury также оснащена 1,5-литровым двигателем и «роботом». В этой комплектации присутствуют боковые шторки безопасности, люк на крыше и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Максимальная комплектация Luxury обеспечена дополнительными системами безопасности и комфорта, включая мониторинг слепых зон и предупреждение о боковом столкновении. Цена автомобиля в этой комплектации составляет 2 440 000 рублей.