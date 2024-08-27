Дженсон Баттон наслаждается каждой секундой жизни

На Rolex Monterey Motorsports Reunion 2024 впервые выступил гонщик, который до Monterey Car Week ни разу не проехал круг на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca. Хотя его нельзя назвать новичком.

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон гонял практически на всех видах автотранспорта, от грузовиков Trophy до SuperGT, но в этом году он впервые посетил легендарную 2,24-мильную трассу в Монтерее. Я пообщался с Баттоном о его жизни после Формулы-1, его выступлениях на ретро-гонках и его первом спуске вниз по Corkscrew.

Баттон, представитель Rolex, привез на Motorsport Reunion свой Jaguar C-Type 1952 года. Изначально принадлежавший пятикратному чемпиону Формулы-1 Хуану Мануэлю Фанхио, этот Jaguar красиво сохранился и регулярно используется.

"Сегодня я финишировал пятым, чем я доволен, учитывая, что мы гоняли против машин из шестидесятых," - рассказал Баттон Motor1. "Я финишировал на 20 секунд раньше D-Type, что неплохо. Это мой первый раз на этом событии. Я никогда здесь не гонял. Это действительно здорово. Я часто бываю на Goodwood Revival, где гоняют машины с очень ранних до середины шестидесятых, и все. Здесь же у тебя есть машины даже до 15 лет назад, так что выбор машин действительно широкий."

Чемпион мира 2009 года оказался в некотором недостатке в лошадиных силах по сравнению с другими машинами в своем классе.

"Здесь ты гоняешь против машин с 1950 по '63 год. Ты никогда не сможешь обогнать машины начала шестидесятых, у них большие V-8," - сказал он. "Это XK-двигатель, сейчас он выдает более 300 лошадиных сил, но в пятидесятых было всего 210 лошадиных сил. Но ты все еще ездишь на барабанных тормозах, а не на дисковых, так что остановить машину довольно весело."

Баттон является постоянным участником Goodwood Revival, где бесценные старинные гоночные автомобили иногда получают серьезные повреждения, поскольку гонщики борются за славу. Как же гонки на Laguna Seca сравниваются с этим?

"Трасса здесь совершенно другая," - сказал он. "Goodwood настолько быстрый, ты дрифтуешь по всей дистанции. Эта машина здесь гораздо сложнее, потому что она не дрифтует так хорошо. Это трасса с множеством остановок и стартов. Конкуренция, конечно, намного выше на Goodwood. Машины подготовлены по самый предел правил, и все профессиональные гонщики, так что это другое ощущение. Но все равно здорово."

Я спросил, не являются ли гонщики на Laguna Seca просто участниками парада.

"Нет, черт возьми, они все еще гонят на полную," - ответил Баттон. "Утром у нас была отличная гонка, действительно хорошая гонка, с большим V-8 Knobbly и Lotus 11."

Шестицилиндровый C-Type Баттона был единственным серийным спортивным автомобилем, финишировавшим в топ-10 в гонке за трофеем Briggs Cunningham — все остальные были машинами специального конструирования.

"Тут так много машин," - сказал Баттон. "Я часто посещаю гонки на классических автомобилях. Нет ничего современного."

Мы прогуливаемся по паддоку, и Баттон указывает на прототипный гоночный автомобиль Mazda RX-792P 1992 года.

"Эти машины я обожал смотреть в восьмидесятые и девяностые," - сказал он. "Прототип Mercedes Sauber. Мне нравится 935 Porsche, хорошие воспоминания о гонках этих автомобилей." Он указывает на своего Jag ранних пятидесятых. "Лично мне не нравится ничто, что старше этой машины. Я понимаю, это круто, но на этом Jag я могу гонять на полную. Мы едем 180 км через холм!"

А как насчет его первого спуска по легендарному Corkscrew? Баттон небрежен.

"Да, все в порядке," - сказал он с пожатием плеч. "Круто, но это не Eau Rouge. Когда ты гонишь, ты сосредоточен, ты не думаешь о этом слишком много. Ты просто пытаешься проехать его как можно быстрее. А вот Eau Rouge - каждый раз, когда проезжаешь через него, думаешь: 'Надеюсь, я выйду на другую сторону'."

Он быстро подмечает, что его 72-летний Jaguar может не дать ему полного опыта благоговейной репутации Corkscrew. "Я думаю, если бы ты гонял на чем-то вроде IndyCar здесь, это было бы очень быстро," - сказал он.

Баттон радостно беседует — энергичный, быстромыслящий, вдумчивый собеседник, который кажется искренне наслаждается каждым общением, даже когда совмещает обязанности посланника Rolex и участника ретро-гонок. Спрашиваю, весело ли ему сегодня больше, чем когда он был в Формуле-1.

"Да," - отвечает он категорично. "Формула-1 была замечательной, это то, о чем мечтает каждый гонщик — гонять в Формуле-1 и выиграть Чемпионат Мира. Но ведь я гонял 17 лет в Формуле-1. Неважно, что это лучшая работа в мире, ты всё равно хочешь что-то другое. Это как, это моя жизнь, всегда одно и то же? Это очень ограниченно в некотором смысле. Я путешествовал по миру, видел столько разных стран, столько разных культур, которые я никогда не узнал бы, если бы не гонки в Формуле-1. Но потом дошло до того, что я живу в квартире в Монако, и меня там почти нет. Я всегда в путешествиях, всегда на рейсах. Я хочу что-то другое."

Когда он ушел из Формулы-1 в полный отпуск от гонок в 2016 году, сначала планировал взять несколько лет перерыва от гонок, полный и абсолютный отдых.

"А потом через несколько месяцев, это было типа: 'Я хочу вернуться к гонкам,'" - сказал он. "Я был в ситуации, где мог выбрать, что хочу делать. И у меня всегда была любовь к Японии, я гонял за японскую команду столько лет. Я поговорил с Honda о гонках в SuperGT, лучших ГТ-машинах в мире, и они сказали да, давайте. У меня был контракт на 2 года с ними, мы выиграли чемпионат в первый год, в основном благодаря моему напарнику по команде. Он был исключителен. Я абсолютно любил это, такой крутой опыт. Потом я подумал, что бы я мог выбрать помимо Формулы-1, чего я никогда не смог бы сделать, пока гонял в Формуле-1?"

Он попробовал почти все — грузовики Trophy, серию NASCAR Cup, гонки на электромобилях, даже киберспорт. Прыжки на одну гонку были веселыми, но чемпион Формулы-1 никогда не оставался нигде достаточно долго, чтобы устроиться.

"Мне нужно было делать больше, чем просто садиться в машину," - сказал Баттон Motor1. "Я не мог достать из себя всего лучшего. Мне нужно было проехать полный сезон, просто чтобы узнать, люблю ли я это все еще."

В этом году, помимо своего насыщенного расписания гонок на ретро-автомобилях, Баттон участвует в Чемпионате мира по выносливости FIA, управляя гиперкаром Porsche за команду Hertz Team Jota. Его напарники, Фил Хансон и Оливер Расмуссен, находятся в ранних двадцатых годах. Баттон замечает разницу.

"В 44 лет тебе просто требуется больше времени, чтобы все выучить," - сказал он. "Мои напарники сейчас 23 и 24 года, так что я думаю, они на самом деле учатся намного быстрее. И я заметил, что они работают намного усерднее, чем когда мне было 23. Они могут сидеть часами и все обсуждать, и я как, правда? Я определенно был более расслаблен, чем они. Я такой же хороший, каким был в 29 лет? Вероятно, не совсем. Острота, вероятно, ушла. Но я все еще чувствую себя довольно быстрым. Я рад этому."