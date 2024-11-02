Jaguar завершил продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Великобритании

Британский автопроизводитель Jaguar прекратил продажи автомобилей с ДВС на внутреннем рынке с начала ноября. По планам компании, к 2025 году весь модельный ряд перейдет на электрические модели, однако новые электрокары пока не были представлены, информирует издание SpeedMe.

В то же время портал Motor1.com отмечает, что на прошлой неделе завершилось производство моделей E-Pace, XE, XF и F-Type на заводе в Англии, а теперь компания приостановила выпуск и F-Pace. Хотя за пределами страны автомобили Jaguar все еще производятся, но их производство скоро прекратится. Пока у британцев есть возможность купить сертифицированные автомобили с ДВС.

Ранее дилеров Jaguar попросили сосредоточиться на обслуживании послепродажного обслуживания и продаже подержанных автомобилей бренда, как сообщало агентство "АВТОСТАТ".

Компания Jaguar, входящая в группу Tata Motors с 2008 года, намерена укрепить свои позиции в премиум-сегменте, соперничая с Bentley и Aston Martin. Первый электромобиль после ребрендинга бренда представит конкуренцию Porsche Taycan, а электрический внедорожник, который будет конкурировать с Bentayga, выйдет на рынок в 2026 году. Обе модели будут основаны на архитектуре Jaguar Electrified Architecture.

К концу текущего года Jaguar планирует представить в США концептуальный четырехдверный GT, а серийная версия автомобиля будет стоить более 100 тысяч фунтов.

Первая электрическая модель Jaguar поступит в продажу в Великобритании только в 2026 году, что означает, что в течение более чем года британцы не будут продавать новые автомобили на своем рынке.

Преимущества перехода на электрические двигатели Jaguar подчеркнуты на официальном сайте компании. Среди них низкая стоимость владения таким автомобилем, экологическая безопасность, удобство процесса зарядки (возможность заряжать машину дома ночью), а также бесшумность двигателя и мгновенное ускорение без задержек.