Jaguar удивил новым впечатляющим концептом, который послужит основой для будущих моделей

Британский автопроизводитель Jaguar представил удивительный концепт-кар под названием Jaguar Type 00 в рамках своего обновления бренда. По словам представителей компании, этот концепт является воплощением нового стиля Jaguar с смелыми формами и пропорциями, которые станут основой для будущих моделей автомобилей марки.

Мировая премьера шоу-кара Jaguar Type 00 прошла на выставке Miami Art Week в Южной Флориде. Этот концепт автомобиля олицетворяет новую творческую философию Jaguar под названием Exuberant Modernism. Он позиционируется как "арт-проект", сочетающий яркие цвета с геометрическими формами.

Концепт-кар Jaguar Type 00 является электрическим двухдверным автомобилем с длинным капотом, плавной линией крыши, 23-дюймовыми легкосплавными дисками и силуэтом, напоминающим фастбэк. Автомобиль построен на основе уникальной архитектуры JEA (Jaguar Electrical Architecture) и привлекает внимание необычным дизайном, выделяясь из общей массы.

Странные решения можно наблюдать и в салоне автомобиля, где помимо традиционных материалов, таких как смесовая шерсть, используются нетипичные элементы, включая травертиновый камень. Однако технические характеристики концепт-кара остаются пока загадкой.

Пока не ясно, насколько серийная модель нового Jaguar будет напоминать концепт Jaguar Type 00. Известно лишь, что первым серийным автомобилем нового поколения станет четырехдверный GT, премьера которого запланирована на конец 2025 года. Этот автомобиль сможет проехать до 770 километров по циклу WLTP, а с помощью быстрой зарядки за 15 минут можно будет увеличить запас хода на 321 километр.

В конце ноября прошлого года Jaguar объявил о масштабном ребрендинге, который символизировал начало новой эры для марки. В рамках этого обновления был изменен логотип компании, а также ее фирменный шрифт и слоган, как сообщили представители компании "Автоновости дня".